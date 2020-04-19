Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км.
Толчки могли ощутить некоторые люди.
Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе – в 10:25. Оно было слабее – 1,5 балла.
- 10 апреля Правительство приняло решение выделить Албании гуманитарную помощь в размере 10 млн гривен в связи с землетрясением, которое произошло в ноябре 2019 года.