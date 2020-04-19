Сегодня, 19 апреля, в Закарпатской области зафиксировали сразу два землетрясения.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км.

Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе – в 10:25. Оно было слабее – 1,5 балла.