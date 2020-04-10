Об этом в видеообращении рассказал и.о. главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко.
“Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с 13-ти часов субботы 11 апреля до 6-ти часов утра понедельника 13 апреля вы не выходите с дому, вам нужно оставаться дома!”, – заявил он.
По словам Гетьманенко, других способов остановить распространение пандемии коронавируса пока нет.
“Мы усиливаем контроль. В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 тысяч гривен нарушителям карантина избежать не удастся”, – подчеркнул он.
- В Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.
- В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения обнародовали перечень показаний для госпитализации больных коронавирусом.
- В рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 в Украине частным лабораториям и клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование (методом полимеразной цепной реакции).