Covid-19 Украина

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На Закарпатье и в Луганской области отменили предоставление румынскому и русскому статуса регионального языка

Местные органы власти в Закарпатской и в Луганской областях отменили предоставление статуса регионального иностранным языкам.

Вторник, 19 января 2021, 20:58

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

“Решением Солотвинского поселкового совета Закарпатской области от 22.12.2020 отменено решение Нижнеапшанского сельского совета от 14.08.2012″ О признании румынского языка региональным языком”, – говорится в сообщении.

Старобельский городской совет Луганской области, после получения письма от местной прокуратуры, отменил свое решение, принятое в 2012 году, которым русскому языку предоставлялся статус регионального.

“По результатам рассмотрения письма местной прокуратуры, Старобельским городским советом принято решение № 2/10 от 11.12.2020 об отмене указанного решения”, – отметил Уполномоченный по защите государственного языка.

В Черновицкой области Глибоцкая, Герцаевская и Новоселицкая райгосадминистрации инициировали отмену незаконных решений о функционировании региональных языков.

Кроме того, Запорожская и Днепропетровская областные прокуратуры подали в окружные административные суды иски о признании противоправными решения местных областных советов, которые предоставили русскому языку статуса регионального.

Также областная прокуратура подала запрос в Николаевской городской совет относительно решения, которым совет в 2012 году предоставил русскому языку статус  регионального. В случае, если это решение не будет отменено, прокуратура планирует обратиться в суд.

“Вопрос отмены неконституционных решений местных советов будем держать на постоянном контроле”, – подчеркнул языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Теги: Закарпатская область, Луганская область, Луганськая область, мова, русский язык

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