Об этом сообщили в пресс-центре СБУ Закарпатской области.

В спецслужбе отметили, что глава одной из объединенных территориальных общин в Закарпатской области был задержан при получении денег из коррупционных схем в сфере восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

“По предварительным данным предварительного расследования, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы ранее заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа фигурант угрожал предпринимателю не подписать акты выполненных работ”, — заявили в СБУ.

К преступным действиям чиновник, по данным спецслужбы, привлек своего знакомого. При получении денег оба были задержаны.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Действия главы ОТГ квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Примечательно, что СБУ не сообщала, что речь идет о только что избранном главе ОТГ, не называли и его фамилию.

Однако уже через несколько часов в Офисе президента заявили, что речь идет о главе Воловецкой ОТГ Михаиле Попеличе. Он только что был избран, как кандидат от “Слуги народа”.

“Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять”, — отметили в ОПУ, добавив, что все должны быть равны перед законом.

“Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей”, — добавили в Офисе.

Заметим, что ранее Попелич возглавлял Веловецкий поселковый совет. Об этом свидетельствуют представленные им ранее декларации.