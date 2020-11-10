В Закарпатской области Служба безопасности Украины поймала на взятке новоизбранного от партии "Слуги народа" главу ОТГ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ Закарпатской области.

В спецслужбе отметили, что глава одной из объединенных территориальных общин в Закарпатской области был задержан при получении денег из коррупционных схем в сфере восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

“По предварительным данным предварительного расследования, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы ранее заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа фигурант угрожал предпринимателю не подписать акты выполненных работ”, — заявили в СБУ.

К преступным действиям чиновник, по данным спецслужбы, привлек своего знакомого. При получении денег оба были задержаны.

Действия главы ОТГ квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Примечательно, что СБУ не сообщала, что речь идет о только что избранном главе ОТГ, не называли и его фамилию.

Однако уже через несколько часов в Офисе президента заявили, что речь идет о главе Воловецкой ОТГ Михаиле Попеличе. Он только что был избран, как кандидат от “Слуги народа”.

“Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять”, — отметили в ОПУ, добавив, что все должны быть равны перед законом. “Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей”, — добавили в Офисе.

Заметим, что ранее Попелич возглавлял Веловецкий поселковый совет. Об этом свидетельствуют представленные им ранее декларации.