Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
Уранці 9 травня в поліцію надійшло повідомлення про наліпки з комуністичною символікою на автомобілях у Мукачеві.
“Попередньо з’ясовано, що на вісьмох автомобілях під переднім та заднім склом, на капоті автівок були розміщені наліпки та флаєри із зображенням комуністичної символіки”, – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
- Поліціянти у кількох областях відкрили низку проваджень через використання забороненої символіки тоталітарних режимів.