18:09 Новость, что итальянским волонтерам грозит суд за печать ИВЛ-клапанов, оказалась фейковой
17:58 В США заявили о начале масштабного кризиса
17:39 СБУ разоблачила агента спецслужб РФ при попытке передачи секретной информации
17:33 На Закарпатье задержали «водолаза», переправлявшего медицинские маски за границу по реке
17:07 Бизнесмен Ярославский назвал главу Харьковской ОГА «посмешищем»
16:59 В Ужгороде остановят работу общественного транспорта
16:42 Зеленский официально назначил нового председателя Тернопольской ОГА
16:29 «ПриватБанк» из-за карантина продлил срок действия карт для выплат
16:23 В РФ ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
16:20 Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать онлайн
15:59 В Испании за сутки рекордная смертность от коронавируса
15:44 Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize
15:13 В Луцке из-за коронавируса полностью остановили общественный транспорт
14:59 В Украину будут поставлены тесты для более 1 млн исследований на COVID-19
14:55 В Иране каждые 10 минут от коронавируса умирает один пациент
14:52 Данилюк о COVID-19: в интересах пенсионеров улучшить больницы, а не «раздавать по тысяче»
14:41 Глава Самборской РГА во время всеукраинского карантина полетел отдыхать в Египет
14:31 Коронавирус обнаружен у жены нардепа Шахова
14:13 Трамп подписал закон об оборонном производстве для защиты от коронавируса
14:05 Афины передали Токио олимпийский огонь
14:04 COVID-19 в Италии: для вывоза умерших из Бергамо задействовали армию
13:54 Американский суд прислал повестки Коломойскому и Дубинскому, – Москаль
13:45 Китай отправит Европе маски, тесты и респираторы
13:42 В Сети распространили манипулятивное сообщение о «группе крови, уязвимой для COVID-19»
13:40 Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ для киевской больницы
13:36 В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
13:27 За сутки правоохранители составили 32 протокола на нарушителей карантина
13:15 Епифаний: Мы не можем осуждать людей, которые заболели из-за коронавируса
12:58 В «Goоgle Переводчик» добавили функцию синхронного перевода
12:48 В НБУ показали, как обеззараживают гривны в условиях карантина

На Закарпатье задержали «водолаза», переправлявшего медицинские маски за границу по реке

В Закарпатской области пограничники задержали "водолаза", который по реке переправлял в Румынию медицинские маски.

Четверг, 19 марта 2020, 17:33

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающего по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды. Проигнорировав законные требования наряда, злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали его.

Отмечается, что никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составления админппротокола по ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП задержанного доставили в пограничное подразделение. Материалы дела были направлены в суд. Сегодня Раховский райсуд назначил украинцу административное наказание в виде 10 суток ареста.

“Сейчас температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение – бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем и жизнью”, – добавили в ГПСУ.

Фото: ГПСУ

Теги: ГПСУ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!