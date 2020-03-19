На Закарпатье задержали «водолаза», переправлявшего медицинские маски за границу по реке

В Закарпатской области пограничники задержали "водолаза", который по реке переправлял в Румынию медицинские маски.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающего по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды. Проигнорировав законные требования наряда, злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали его.

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Отмечается, что никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составления админппротокола по ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП задержанного доставили в пограничное подразделение. Материалы дела были направлены в суд. Сегодня Раховский райсуд назначил украинцу административное наказание в виде 10 суток ареста.

“Сейчас температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение – бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем и жизнью”, – добавили в ГПСУ.