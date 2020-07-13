На западе Украины из-за паводков разрушено более 200 км дорог – фото

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
По состоянию на 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тис.182) нет.
Разрушены 202,4 км автодорог: Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4 и 95 мостов.
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266).
Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека.
Фото: ГСЧС Украины
- 3 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений в западных регионах нашей страны.
- Соединенные Штаты Америки решили выделить 100 тысяч долларов для борьбы с паводками в западных областях Украины.
- Правительство Италии направило в Украину самолет с оборудованием для ликвидации последствий наводнений в западных областях страны.