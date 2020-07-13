На западе Украины из-за паводков разрушено более 200 км дорог – фото

На территории западных областей ливни и паводки разрушили 202,4 км автомобильных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По состоянию на 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тис.182) нет.

Разрушены 202,4 км автодорог: Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4 и 95 мостов.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266).

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека.

Фото: ГСЧС Украины