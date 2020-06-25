Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Всего подтоплено 285 населенных пунктов – Ивано-Франковская – 234, Черновицкая – 37, Львовская – 12, Тернопольской – 2.
Пострадали:
- 9 тыс. 994 дома – Ивано-Франковская – 9157, Черновицкая – 728, Львовская – 72, Тернопольской – 37);
- 9 объектов социальной и бытовой сферы;
- затоплены 3 тыс. 340 подвалов – Ивано-Франковская – 2553, Черновицкая – 712, Львовская – 75;
- 13 тыс. 390 приусадебных участков – Ивано-Франковская – 11337, Черновицкая – 1895, Львовская – 131, Тернопольская – 27;
- разрушено 117 км автодорог – Ивано-Франковская – 116, Черновицкая – 1;
- 64 моста в Ивано-Франковской области;
- повреждено 500 км автодорог и 135 мостов – Ивано-Франковская – 487 км дорог и 118 мостов, Львовская – 2 км автодорог, Черновицкая – 12 км автодорог и 17 мостов;
- 280 м дамб – № 15б – 150 м; № 21А – 60 м; № 5 – 70 м в Черновицкой области.
Помогали ликвидировать последствия непогоды 1 тыс. 643 человек и 469 единиц техники, из них два вертолета.
Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
- В Могилеве-Подольском, что в Винницкой области, 24 июня зафиксировали первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.
- Ранее сообщалось, что в Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу, идет эвакуация людей.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области подтоплены более 4500 жилых домов в 165 населенных пунктах и разрушены 90 мостов.