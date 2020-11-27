На заседании Киевского областного совета произошли столкновения перед голосованием за главу облсовета. Им пытаются избрать представителя Слуги народа Александра Склярова.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Накануне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко обвинил Ярослава Москаленко, избранного от “За майбутне” в том, что он якобы скупает голоса.

В ответ на это Москаленко поинтересовался у Корниенко, известно ли ему о заговоре “Батькивщины” и “Слуг”, и то, что в обмен на поддержку Склярова представитель партии Тимошенко получит должность в министерстве регионального развития.

Как рассказали #Буквам депутаты, в бюллетень внесена лишь фамилия одного Склярова, хотя должны быть все кандидаты.

Также в партии “За майбутне” сообщили, что на голосование привезли двух депутатов, больных коронавирусом. Представители этой партии вызвали полицию, но ее вытолкали. В конфликте участвовали народный депутат Александр Дубинский и его коллега из “Батькивщины” Константин Бондарев.

Один из заболевших нардепов – Руслан Браславский.

Кстати, Браславский пропустил заседание Киевского областного совета в среду и предупредил, что причиной его отсутствия является положительный тест на коронавирус. Перед этим на его месте сидел двойник в маске.

Браславский отказывается проходить тест на коронавирус, ссылаясь на “тайну пациента”.

Киевский областной совет все еще не может начать работу из-за инцидента с Браславским.

Депутаты зарегистрировались и готовятся голосовать.

Депутаты начали голосование за главу Киевского областного совета. Представители “Европейской солидарности” и “За будущее”, которые поддерживали Анатолия Москаленко уже покинули зал заседаний в знак протеста и заявили, что не признают результатов этого голосования. Процесс подсчета голосов продолжается.