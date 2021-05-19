На заступницю міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову склали протокол про адміністративне правопорушення через ненадання публічної інформації щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцини проти коронавірусу Covishield, що надійшла в Україну в лютому цього року.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії (компанією Serum Institute of India) за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

У березні цього року StateWatch звернулася до МОЗ України із проханням надати інформацію щодо дати виробництва та строку придатності партії Covishield. Проте у міністерстві відмовилися надавати цю інформацію, посилаючись на вимоги виробника.

Згодом за заявою StateWatch представник омбудсмена двічі звертався до МОЗ щодо повторного розгляду запиту або ж обґрунтування, чому інформація не була надана.

У зверненнях омбудсмена зазначалося, що інформація щодо вакцини є суспільно важливою в умовах епідемії коронавірусу.

“У межах провадження щодо заступниці міністра охорони здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11.05.2021 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – повідомив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини, якого цитують у StateWatch.

Протокол надіслано для розгляду до Печерського районного суду міста Києва.

У StateWatch нагадали, що, згідно з частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ненадання інформації тягне за собою штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 425 до 850 гривень).

“Натомість у МОЗ продовжують наполягати, що шкода від надання інформації про дату виробництва та строк придатності партії вакцин Covishield переважає суспільний інтерес в її отриманні”, – зазначається в повідомленні StateWatch.

На початку березня цього року з’явилася інформація, що МОЗ видало наказ, згідно з яким медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19, а також про її вартість.

Згодом Світлана Шаталова підтвердила це на брифінгу. За її словами, МОЗ не може розголошувати дані про вартість вакцини проти коронавірусу COVID-19, її виробників і постачальників на вимогу виробника. А розголошення може призвести до штрафів і навіть розірвання контракту.

Шаталова уточнила, що така вимога “зумовлена положеннями угоди, укладеної між МОЗ та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини”.