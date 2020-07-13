На заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар — фото, видео 

В понедельник, 13 июля, на заводе по производству полипропиленовых труб в Черновцах вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания — 2 тысячи кв. м.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного здания на ул. Прутской, 29 в Черновцах. По этому адресу располагаются производственные мощности ООО “Розма”, которое, как сообщается на сайте предприятия, занимается изготовлением труб и фитингов из полипропилена.

Время возникновения пожара не сообщается. Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. В 16:30 пожар был локализован.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

К ликвидации пожара привлечены около 50 спасателей и 16 единиц техники.