На заводе в Черновцах вспыхнул масштабный пожар — фото, видео 

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного здания на ул. Прутской, 29 в Черновцах. По этому адресу располагаются производственные мощности ООО “Розма”, которое, как сообщается на сайте предприятия, занимается изготовлением труб и фитингов из полипропилена.
Время возникновения пожара не сообщается. Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. В 16:30 пожар был локализован.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
К ликвидации пожара привлечены около 50 спасателей и 16 единиц техники.
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