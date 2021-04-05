В субботу администрация Байдена назначила компанию Johnson & Johnson ответственной за контрактный завод в Балтиморе - Emergent BioSolutions, - который испортил 15 миллионов доз вакцины против COVID-19. Также правительство США запретило изготавливать на заводе вакцину другого производителя AstraZeneca.

Об этом пишет издание The New York Times.

По словам двух высокопоставленных федеральных чиновников здравоохранения, чрезвычайный шаг Министерства здравоохранения и социальных служб приведет к тому, что предприятие Emergent BioSolutions будет отдано исключительно под производство вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать путаницы в будущем. В Johnson & Johnson подтвердили изменения, заявив, что «берет на себя полную ответственность» за вакцину, произведенную Emergent.

Такие шаги были предприняты после того, как на заводе случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Федеральные чиновники обеспокоены тем, что эта путаница подорвет общественное доверие к вакцинам. В то же время существует глубокая озабоченность по поводу безопасности вакцины AstraZeneca из-за чего некоторые европейские страны решили ограничить ее использование.

В AstraZeneca заявили, что будут работать с администрацией Байдена, чтобы найти альтернативные мощности для производства.

Представитель Emergent BioSolutions, сообщил, что завод продолжит производство вакцин AstraZeneca до тех пор, пока не получит подтверждение изменения контракта от федерального правительства.

Эксперты по производству вакцин заявили, что в прошлом у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов были законодательные инструменты, которые могли предотвращать такие неудачи, не позволяя предприятию производить две живые вирусные векторные вакцины.

В отличие от Johnson & Johnson, у AstraZeneca еще нет экстренного управления по контролю за продуктами и лекарствами.

Сообщается, что ни одна из доз Johnson & Johnson, сделанных Emergent, не была одобрена FDA для распространения.