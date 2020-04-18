Об этом он написал в Twitter
Аваков отметил, что с 15 очагов возгораний в экосистемах спасатели уже ликвидировали 6.
“Причина загрязнения воздуха вокруг Киева – пожары в Житомирской области. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано 5, на 4 работаем”, – написал министр.
Также он сообщил, что для тушения огня привлекли 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек.
Аваков опубликовал актуальную карту возгораний.
- В Житомирской области бушуют масштабные пожары – горят леса и села.