Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на территории Житомирской области спасатели ликвидировали треть пожаров.

Об этом он написал в Twitter

Аваков отметил, что с 15 очагов возгораний в экосистемах спасатели уже ликвидировали 6.

“Причина загрязнения воздуха вокруг Киева – пожары в Житомирской области. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано 5, на 4 работаем”, – написал министр.

Также он сообщил, что для тушения огня привлекли 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек.

Аваков опубликовал актуальную карту возгораний.