Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области.
ДТП произошло в субботу, 8 августа, около 17:00 в Коростенском районе – на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из села Грозиного.
Согласно предварительным данным, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter, который двигался из Киева в пгт. Лугины, с фурой MAN с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения.
В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое пассажиров.
Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.
Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств, а также установление личностей погибших.
- 1 августа в Запорожской области на автодороге “Васильевка-Бердянск” произошло столкновение легковушки с грузовиком, в результате которого погибли четыре человека.