В Житомирской области произошло столкновение грузовика MAN с маршруткой, в результате которого погибли четверо человек.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

ДТП произошло в субботу, 8 августа, около 17:00 в Коростенском районе – на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из села Грозиного.

Согласно предварительным данным, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter, который двигался из Киева в пгт. Лугины, с фурой MAN с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения.

В результате столкновения погибли 4 человека: водитель маршрутки и трое пассажиров.

Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.

Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств, а также установление личностей погибших.