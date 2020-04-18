В Овручскому районе Житомирской области продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Всего на ликвидацию последствий лесных пожаров привлечено 97 единиц техники и 607 человек, из них от ГСЧС- 21 единица техники и 83 спасатели.

Также для локализации пожаров применяли методы пуска встречного огня (отжиг), опахивание и проливания ячеек.

Кроме того, привлечено пожарный поезд со станции Коростень Юго-Западной железной дороги, который осуществлял противопожарную защиту железнодорожного пути и проводил заправку пожарных автомобилей водой.

В связи с осложнением доступа личного состава к отдельным очагам пожара привлечено противопожарную авиацию, в том числе 3 самолета АН-32. Ими в сутки совершено 6 сбросов воды.

Также для оказания помощи на место происшествия направили тяжелую инженерную технику (БАТ) Вооруженных сил Украины для создания защитных разделительных полос.

“Благодаря принятым мерам от пожара были спасены с. Выступовичи, частично с. Личманы (где проживают самоселы) и с. Острова. В с. Колесники удалось спасти пост отдельной роты полиции по охране зоны отчуждения”, – добавили в ведомстве.

В ГСЧС отмечают, что сейчас ситуация с лесным пожаром остается контролируемой, тушение продолжается в круглосуточном режиме.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, для борьбы с пожаром в Овручском районе направлена дополнительная техника из других районов, поскольку огонь охватил несколько сел, у людей сгорели дома, а сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем. Так, всех жителей сгоревших сел эвакуировали и переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи.

Все возгорания возникли 16 апреля. Огненную стихию усиливает сильный порывистый ветер. Поэтому огонь распространяется с большой скоростью и за считанные секунды охватывает значительные территории.