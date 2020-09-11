В Житомирской области во время обработки дельтаплана осуществлял обработку поля с подсолнечником.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

11 сентября на поле между населенными пунктами Народичи и Яжберень в Житомирской области упал дельтаплан.

Информацию об этом спасатели получили от правоохранителей. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей пожарно-спасательной части.

На месте сотрудники ГСЧС обнаружили, что пилот летательного транспорта погиб.

“По предварительной информации дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб. На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва”, — сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства падения дельтаплана устанавливаются.