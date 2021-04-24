На зниклому підводному човні ВМС Індонезії KRI Nanggala-402 закінчився запас кисню, який був розрахований на три дні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Є побоювання, що судно з 53 членами екіпажу, можливо, вже затонуло.

KRI Nanggala-402 зник в середу під час навчань біля узбережжя Балі. На даний момент допомогу для пошуків човна прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур. Також рано вранці в суботу на Балі приземлився літак ВМС США P-8 Poseidon.

“Індонезія – хороший друг і стратегічний партнер. Ми всі були глибоко засмучені повідомленнями про їх підводний човен, і наші думки і наші молитви звернені до індонезійських моряків, індонезійського флоту і, звичайно ж, до всіх їх сімей”, – сказав представник Пентагону Джон Кірбі.

Пізно ввечері в четвер індонезійські військові заявили, що вони виявили ознаки об’єкта на глибині від 50 до 100 метрів і розгорнули кораблі з гідроакустичним обладнанням в надії, що це був KRI Nanggala-402.

Представник військових сказав, що у підводного човна буде достатньо кисню тільки для того, щоб протриматися приблизно до 03:00 за місцевим часом суботи. Цей термін вже пройшов.