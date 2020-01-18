Об этом сказано в ежедневном отчете миссии.
В сообщении сказано, что в Донецкой области было зафиксировано 260 взрывов, в сравнении с 35 за предыдущий отчетный период.
В то же время на территории Луганской области было зафиксировано 430 взрывов, тогда как за предыдущий период было зафиксировано 245 взрывов.
Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большая часть взрывов, зафиксирована в районах к северу и северо-западу от населенного пункта Дебальцево и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское.
Что касается Луганской области, то тут большинство нарушений было зафиксировано в районах около населенного пункта Голубовка.
- За весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 132 украинских военнослужащих.