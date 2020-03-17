Наблюдательный совет продлил контракт с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым на 4 года, решение Кабинета министров ожидается в среду.

Об этом Буквам подтвердил источник.

Источник, знаком с ситуацией в Нафтогазе, подтвердил информацию о том, что Наблюдательный совет продлил контракт с главой НАК “Нафтогаз” Андреем Коболевым. Ранее об этом также сообщалось в СМИ.

Кроме того, в компании ожидают, что Кабмин примет решение по этому вопросу в среду.

“Наблюдательный совет Нафтогаза направил свое решение в Кабмин. Предварительно решение Кабмина ожидается в среду”, – подтвердили информацию Буквам.

Ранее сообщалось, что решение о продлении контракта на 4 года было принято 16 марта.