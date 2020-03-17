Об этом Буквам подтвердил источник.
Источник, знаком с ситуацией в Нафтогазе, подтвердил информацию о том, что Наблюдательный совет продлил контракт с главой НАК “Нафтогаз” Андреем Коболевым. Ранее об этом также сообщалось в СМИ.
Кроме того, в компании ожидают, что Кабмин примет решение по этому вопросу в среду.
“Наблюдательный совет Нафтогаза направил свое решение в Кабмин. Предварительно решение Кабмина ожидается в среду”, – подтвердили информацию Буквам.
Ранее сообщалось, что решение о продлении контракта на 4 года было принято 16 марта.
- Рада назначила Петрашко министром экономики, торговли и сельского хозяйства.
- И. о. Генпрокурора Чумак подал в отставку
- Рада разрешила назначить Венедиктову на пост генпрокурора