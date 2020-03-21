Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Соответствующее решение было принято Набсоветом под главенством Сергея Игнатовского, замглавы Фонда Госимущества 19 марта.
Так, были прекращены полномочия С. Назаренко, Н. Щурикова, Т. Сербиной, В. Вакеряка.
Вместо них назначили новых членов правления, среди которых М. Замша, Ю. Северина, В. Севастьянова, В. Грач.
Щуриков отметил, что такие действия руководства Фонда госимущества и исполняющего обязанности главы правления ОПЗ Николая Синицы направлены только на то, чтобы заключать с другими компаниями договора на невыгодных для предприятия условиях.
Также он отметил, что таких фактов уже достаточно. Они позволяют привлечь виновников к уголовной ответственности и в ближайшее время будут переданы правоохранительным органам.
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