Пятый президент Петр Порошенко требует, чтобы НАБУ и Генеральная прокуратура расследовали коррупцию в закупках вакцины против коронавируса.

Об этом Петр Порошенко заявил на согласительном совете в парламенте.

Порошенко отметил, что сейчас на Прикарпатье критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей.

“Общеизвестна причина, почему это произошло. Потому что на сегодняшний день уже большинство врачей утверждает, что мы имеем в том числе на Прикарпатье новые штаммы, а распространилось это из-за незакрытого Буковеля. Потому что кто-то никак нажрется и никак не отдохнет. И до сих пор сейчас Буковель работает, а владельцы набивают карманы”, – сказал Петр Порошенко.

Он также рассказал о ситуации в больницах с кроватями, оборудованными кислородными аппаратами.

“Процесс оборудования кислородом на сегодняшний день де-факто остановился. Они держат в реанимации два свободных коек для больных. И привезенные благотворителями, в том числе нашей командой, кислородные концентраторы ситуацию не решают. В большинстве стран мира, где началась своевременная вакцинация, эти темпы распространения болезни значительно упали. Это не только Израиль, посмотрите – Великобритания сегодня самые низкие темпы распространения, начиная с сентября прошлого года”, – отметил пятый президент.

Он также отметил, что медики опасаются вакцинироваться препаратом, который привез в Украину глава Минздрава Максим Степанов. “Сегодня обеспечение вакцинами – это соревнование, когда каждая из стран за себя. Так вот президент Зеленский проиграл это соревнование в Европе, и Украина заняла благодаря ему последнее место. В том числе по причинам, которые указаны в резолюции Европарламента. В резолюции Европарламента записано, что они предупреждают Украину немедленно побороть коррупцию, которая продолжает существовать в сфере здравоохранения. И в особенности в министерстве здравоохранения. Эффективно расследовать все факты коррупции, в частности, при закупке медицинского оборудования и вакцин против COVID-19”, – напомнил Порошенко.

“Когда вы собиретесь приглашать министра здравоохранения, то обязательно надо пригласить руководителя НАБУ, который открыл дело и расследует коррупцию, и Генерального прокурора”, – отметил Петр Порошенко.