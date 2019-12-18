Об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств.

НАБУ и САП подчеркивают, что проголосованный 18 декабря Верховной Радой законопроект №2237 может снизить эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев, а отдельные его нормы “могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности”.

“Такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у НАБУ, которому подследствены народные депутаты, и прокуроров САП, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ. Так, согласно законопроекту, генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований – то есть начать расследование”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

“Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому, вероятно, причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта, следователям достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный законопроект вступит в статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после этого все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми”, – говорится в сообщении.

“Это – лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, способных заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции. Со своей стороны НАБУ и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации”, – добавили в САП.