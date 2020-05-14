Национальное антикоррупционное бюро Украины увеличила бывшему первому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому сумму инкриминируемых убытков с 10,62 миллионов гривен до более 17,44 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Так, сегодня, 14 мая, Гладковскому сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

“Следствие установило, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, которая прямо или косвенно принадлежит ему и его близким лицам, а именно – ОАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс”, – говорится в сообщении.

Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2”, входящего в состав “Богдан Моторс”.

В результате таких действий Министерство обороны Украины безосновательно перечислило в пользу ГП “АСЗ №2” ОАО “АК “Богдан Моторс” бюджетные средства в сумме 17 44 млн грн (с НДС), что повлекло потерю активов (государственного бюджета) на указанную сумму.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год).