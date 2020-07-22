Об этом сообщает пресс-служба суда.
В ОАСК заявили, что 20 июля им поступили повестки из НАБУ о вызове на допрос главы суда Павла Вовка и семи других судей. Однако канцелярия суда не может передать им повестки, потому что судьи в плановых ежегодных отпусках. Они уточнили, что у Вовка отпуск до 31 июля, а у его заместителя Евгения Аблова — до 19 августа.
В суде снова пожаловались на давление и нарушение конституционного права на отдых.
“Требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае не соблюдены. При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей… Осуществление вызовов судей во время нахождения их в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых”, — подчеркнули в суде.
- Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в совершении преступления главе Окружного админсуда Киева и еще 6 лицам.