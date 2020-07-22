В Окружном административном суде Киева заявили, что восемь судей находятся в отпусках и им не могут передать повестки на допрос в НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ОАСК заявили, что 20 июля им поступили повестки из НАБУ о вызове на допрос главы суда Павла Вовка и семи других судей. Однако канцелярия суда не может передать им повестки, потому что судьи в плановых ежегодных отпусках. Они уточнили, что у Вовка отпуск до 31 июля, а у его заместителя Евгения Аблова — до 19 августа.

В суде снова пожаловались на давление и нарушение конституционного права на отдых.

“Требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае не соблюдены. При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей… Осуществление вызовов судей во время нахождения их в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых”, — подчеркнули в суде.