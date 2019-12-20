Об этом сообщил создатель сайта dumskaya.net Петр Обухов на своей странице в Facebook.

“Как же быстро новая власть пошла по граблям Януковича…Сейчас НАБУ проводит обыски и изымает серверы на телеканале “Думская TV”. Вот такая свобода слова“, – говорится в сообщении.

По информации издания “Думская“, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

“Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ“, – подчеркнули в редакции.

Народный депутат от “Евросолидарности” Владимир Арьев уточнил, что “Думская TV” принадлежит Михаилу Шмушковичу, первому заместителю председателя “Европейской Солидарности” в Одесской области.

“Обыски начались на следующий день после того, как председатель одесской парторганизации Алексей Гончаренко призвал директора НАБУ Артема Сытника уйти в отставку из-за внесения последнего в базу коррупционеров. У Януковича это называлось “прилетела ответочка”. Старые времена возвращаются. И к коррупции, кажется, когда-то может добавиться злоупотребление служебными полномочиями. В целях личной мести на политической почве с особым цинизмом”, – подчеркнул он.

Народный депутат от “Евросолидарности”, председатель одесской парторганизации Алексей Гончаренко опубликовал письмо на имя Президента Владимира Зеленского с требованием увольнения Артема Сытника.

“Четыре дня назад написал письмо Зеленскому с требованием уволить Артема Сытника. Я так понимаю, что Артем Сытник вместе с Президентом отвечают мне на мое письмо обысками на “Думской”?” – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в государственный реестр коррупционеров.