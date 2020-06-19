Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Действия Омеляна квалифицировали по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (“Издание должностным лицом нормативно-правового акта, которое уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах”).

“Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20 %. В то же время, один из этих сборов – административный – есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно”, – говорится в сообщении.

В итоге, по данным НАБУ, решение экс-чиновника об уменьшении портового сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: с ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии, Мининфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Экс-министр отреагировал на подозрение и сообщил, что в прошлую пятницу его пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по заниженным Правительством Украины портовым тарифам и сборов на 20 % в 2018 году.

Он напомнил, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20 %, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

“Поскольку, в это время у меня дома проходил обыск ГБР, допрос в НАБУ перенесли на эту пятницу. Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги – может быть обвиненным во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2. Кстати, первым было производство по Ryanair. Там я тоже “нанес” убытков”, – отметил Омелян.

В пятницу утром, 12 июня, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее суд обязал НАБУ открыть производство против экс-министра Омеляна.