Об этом говорится в ответе Бюро на запрос агентства “Украинские новости”.
Уточняется, что журналисты запрашивали информацию о том, было ли открыто соответствующее дело и были ли внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.
“Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю – прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве”, – говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что ранее в суд поступила жалоба о том, что глава СБУ Иван Баканов совершил действия, предусмотренные такими статьями Криминального кодекса как “злоупотребление властью и служебным положением”, “получение неправомерной выгоды”, “превышение служебных полномочий”, “содействие ОПГ”, “сокрытие преступления”, “невыполнение решения суда” и “государственная измена”.
- Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции.