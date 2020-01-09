Об этом говорится в ответе Бюро на запрос агентства “Украинские новости”.

Уточняется, что журналисты запрашивали информацию о том, было ли открыто соответствующее дело и были ли внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

“Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю – прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве”, – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что ранее в суд поступила жалоба о том, что глава СБУ Иван Баканов совершил действия, предусмотренные такими статьями Криминального кодекса как “злоупотребление властью и служебным положением”, “получение неправомерной выгоды”, “превышение служебных полномочий”, “содействие ОПГ”, “сокрытие преступления”, “невыполнение решения суда” и “государственная измена”.