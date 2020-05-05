Данную информацию подтвердили #Буквам в НАБУ.

Производство касается возможного недекларирования имущества. Оно открыто на основании постановления Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

“По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований”, – говорится в ответе НАБУ на запрос #Букв.

Как известно, ВАКС ранее удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой. Активист подавал заявление о возможном недекларировании Венедиктовой имущества – часов за 10 тысяч евро и членства в ОО с признаками доходности.