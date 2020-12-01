Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении экс-нардепу, бывшему владельцу ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю относительно вероятного предоставления неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса, что привело к завладению более 81 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК.

30 ноября о подозрении в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что следователь назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и компанией-застройщиком.

По соглашению, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) Нацгвардия должна была получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, и сама компания-застройщик сводила на окраине Киева.

“Бывший депутат, действуя в сговоре с бывшим чиновником государственной компании “Укрбуд”, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 млн ​​грн вместо 81 млн грн. в обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн”, – отметили в НАБУ.

После того, как НАБУ начало расследование застройщик дополнительно передал квартиры Нацгвардии на 7 млн ​​грн, то есть на сумму, выведенную по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование осуществляется с октября 2020 года.

Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.