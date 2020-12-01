Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК.
30 ноября о подозрении в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) также сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Следствие установило, что следователь назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и компанией-застройщиком.
По соглашению, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) Нацгвардия должна была получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, и сама компания-застройщик сводила на окраине Киева.
“Бывший депутат, действуя в сговоре с бывшим чиновником государственной компании “Укрбуд”, договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 млн грн вместо 81 млн грн. в обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн”, – отметили в НАБУ.
После того, как НАБУ начало расследование застройщик дополнительно передал квартиры Нацгвардии на 7 млн грн, то есть на сумму, выведенную по результатам недостоверных данных в проведенной экспертизе.
Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование осуществляется с октября 2020 года.
Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киев. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
- 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд назначил арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позже САП подала апелляционну жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога. 25 октября за Микитася внесли залог.
- 3 апреля стало известно, что суд взыскал в пользу государства 80 млн гривен, которые были внесены в качестве залога за Микитася, поскольку он нарушил процессуальные обязательства. Как #Буквам стало известно из собственных источников, речь идет о том, что Микитась провел встречу с двумя свидетелями по делу, в котором фигурирует. Видео встречи было распространено в Сети два месяца назад.
- Судья Апелляционной палаты Высший антикоррупционного суда принял решение поместить под стражу экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии