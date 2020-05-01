Об этом в интервью “24 каналу” сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

Ему задали вопрос, “где финал” в этом деле, о котором Сытник говорил два месяца назад, и почему Коломойскому “до сих пор не вручили подозрение”.

“Это не совсем так. Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он прежде всего выражался в том, что на то время Генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали. И в дальнейшем мы движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения”, – сказал директор НАБУ.

По его словам, в деле есть “определенные трудности и преграды”.

“В этой ситуации мы зависим не только от себя. Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел. Опять же, это не причина, чтобы остановить эти расследования. Мы движемся вперед. Я не хочу раскрывать планы на ближайшее будущее, но мы понимаем, что в этих делах – и прежде всего в этом деле – от нас ждут ответа. Не только наши граждане, но и наши международные партнеры”, – объяснил Сытник.

Напомним, что глава Международного валютного фонда в Украине отправил Президенту письмо с критикой увеличения возможности отставки директора НАБУ Артема Сытника.