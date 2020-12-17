Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками в Министерство культуры и информационной политики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

“17 декабря 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в директорат культурного наследия и музеев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году – тогда МКИП еще не было создано.

“Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность победила”, – добавили в пресс-службе.