Covid-19 Украина

обновлено 29.12.2020 в 21:02

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НАБУ предполагает, что новое подозрение Микитасю нужно для давления на него и блокирования работы Бюро

Национальное антикоррупционное бюро обеспокоено возможным использованием нового подозрения владельцу "Укрбуда" Максиму Микитасю для блокировки расследований НАБУ и давления на экс-нардепа.

Вторник, 29 декабря 2020, 21:21

Об этом говорится в заявлении Бюро.

Как извещалось ранее, 29 декабря Микитась сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о похищении юриста компании, предоставляющей юридические услуги Микитасю, и якобы вымогательстве у него 800 тысяч гривен.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видеоматериалы, иллюстрирующие доказательства причастности Микитася и рассказывающие о хронологии событий.

В НАБУ заявили, что эти материалы не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов, а информацией о доказательной базы, на основании которой следователи полиции сообщили Микитасю о подозрении, Бюро не владеет.

Это, а также то, что Микитась является обличителем по делу о завладении имуществом Нацгвардии (именно по его показаниям было вручено подозрение заместителю главы Офиса президента Олега Татарову), может свидетельствовать о возможном давлении на экс-нардепа и блокировке работы Бюро, считают в НАБУ.

“Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным ним лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности”, — говорится в заявлении.

В начале декабря стало известно, что Микитась дал показания НАБУ, после чего Бюро планировало объявить подозрение заместителю руководителя ОПГ Татарову. Однако генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров по делу, что, как заявляли в НАБУ, помешало вручению подозрения Татарову.

Из-за этих событий на Банковой прошли протесты: требовали увольнения главы ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

16 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Татарову о подозрении, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. 24 декабря этому помешало то, что Офис генерального прокурора передал Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины.

28 декабря ему не избрали меру пресечения из-за того, что на судебное заседание не явились прокуроры. Следующее судебное заседание состоится 30 декабря.

  • Подробнее о деле “Укрбуда”, Микитасе и Татарове — в материале #Букв.
Теги: Офіс генпрокурора, Максим Микитась, підозра, Татаров, НАБУ

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