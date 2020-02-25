Экс-нардеп Сергей Пашинский заявил, что к нему домой с обысками пришли детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом он написал в Facebook.

“В марте 2019 согласно Закону о нацбезопасности, принятого ВР, комитет по безопасности и обороне, который я на тот момент возглавлял, получил полномочия согласовывать оборонный заказ. В начале августа комитет получил документы для согласования изменений и дополнений в государственный оборонного заказа. Внимательно изучив предложенный документ в присутствии представителей Министерства обороны и Генштаба комитет единогласно проголосовал за документ с замечаниями. Этим решением фактически блокировалась закупка 40 автомобилей “Козак” по цене 8 млн 400 тыс. грн, поскольку были сомнения в объективности их цены. Да и не считали, что на тот момент закупка этих машин была актуальной для поднятия обороноспособности нашего государства”, – отметил Пашинский.

По его словам, из журналистских расследований “с удивлением узнал, что уже новый состав комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку 50 авто “Козак” уже по цене 9 млн 400 тыс. грн в декабре”.

“Из того же журналистского расследования я узнал, что автомобили “Варта” закупались по цене 6 млн. 900 тыс. грн. Обращаю внимание, что разница на данном контракте составляет 125 млн грн убытков государственного бюджета”, – рассказал он.

По словам Пашинского, детективы пришли к нему в 7:00 утра в рамках дела о бронированных автомобилях “Варта”.

“В 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей “Варта” с целью завладения бюджетными средствами”, – сказал бывший нардеп.