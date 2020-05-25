Национальное антикоррупционное бюро в Украине (НАБУ) расследует дело о возможных нарушениях со стороны правительства при закупке защитных средств для сотрудников системы здравоохранения по завышенным ценам.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

НАБУ проверяет тендер на закупку 71 тысячи защитных костюмов для медперсонала после того, как правительство нарушила правила закупок в секторе здравоохранения.

Предварительное расследование проводится по факту возможного злоупотребления служебным положением. В НАБУ Reuters заявили, что разглашение деталей повредит расследованию.

В то же время, глава Государственного департамента медицинских закупок Украины (МПУ) Арсен Жумадилов, обвинил правительство в нарушении процедур закупки. Он утверждает, что правительство заключило контракт с компанией, нарушив тендерные процедуры, которая доставила костюмы очень поздно и по завышенной цене.

“Эта практика контрпродуктивна и незаконна”, – сказал он в комментарии Reuters.

В МОЗ отрицают обвинения в свой адрес и утверждают, что действовали исходя из чрезвычайной ситуации в стране.