Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
НАБУ проверяет тендер на закупку 71 тысячи защитных костюмов для медперсонала после того, как правительство нарушила правила закупок в секторе здравоохранения.
Предварительное расследование проводится по факту возможного злоупотребления служебным положением. В НАБУ Reuters заявили, что разглашение деталей повредит расследованию.
В то же время, глава Государственного департамента медицинских закупок Украины (МПУ) Арсен Жумадилов, обвинил правительство в нарушении процедур закупки. Он утверждает, что правительство заключило контракт с компанией, нарушив тендерные процедуры, которая доставила костюмы очень поздно и по завышенной цене.
“Эта практика контрпродуктивна и незаконна”, – сказал он в комментарии Reuters.
В МОЗ отрицают обвинения в свой адрес и утверждают, что действовали исходя из чрезвычайной ситуации в стране.
- Ранее в Украину начали поставлять препарат с действующим веществом гидроксихлорохин, используемым для лечения пациентов с COVID-19. Так, 3 апреля МОЗ отправило в регионы 2250 упаковок препарата “Плаквенил”.