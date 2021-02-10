Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в НАЭК "Энергоатом" в рамках расследования по делу о продаже электроэнергии по необоснованной цене.

Эту информацию сегодня подтвердил на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.

Так, у Сытника спросили, соответствует ли действительности информация об обысках, которую сегодня обнародовал нардеп Гео Лерос.

“Это соответствует действительности – то, что происходят обыски, санкционированные Антикоррупционным судом. Опять же, чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, могу сказать лишь то, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур”, – отметил Сытник.

Он уточнил, что “само расследование было начато из-за того, что, исходя из анализа ситуации, есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии, и формируются лоты таким образом, чтобы их можно было выкупить только отдельным потребителям электроэнергии”.

“Это существенно влияло на формирование цены на электроэнергию, и можно говорить о потенциальном ущербе государству из-за того, что государство продает электроэнергию по заниженным ценам. Обыски сейчас проводятся. По их результатам, по результатам расследования будут приниматься определенные решения”, – подчеркнул Сытник.

(На видео – с 17:55)

Ранее сегодня об обысках в офисе государственного предприятия “Энергоатом” сообщил нардеп Гео Лерос.

По его данным, обыски проводятся “по уголовному делу, когда 21 декабря 2020 года креатура Офиса президента Украины и господина Деркача (нардепа Андрея Деркача, – ред.) вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене, в том числе на компанию “Юнайтед Энерджи”, причинив ущерб “Энергоатому” на около 2,4 млрд грн”.

Как ранее сообщалось, “Юнайтед Энерджи” поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы “Приват” олигарха Игоря Коломойского.

“Напомню, что именно после смены руководства “Энергоатома”, которым лично занимался Зеленский (президент Владимир Зеленский, – ред.), на ключевые должности зашли люди Деркача (автора “пленок Байдена”) и заместителя Офиса президента Татарова. Именно после этого началось доведение “Энергоатома” к банкротству через олигархический дерибан и государственную измену. Первое, с чего начало руководство, назначенное с “подачи” Офиса президента, – это продавать электрическую энергию “Энергоатома” в ущерб… “Энергоатом” продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у “Энергоатома”, – написал нардеп Лерос.

Он также опубликовал выдержку из Единого реестра досудебных расследований, где указано, что уголовное производство зарегистрировано 12 января 2021 года.