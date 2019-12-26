Государственный секретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Министерстве информационной политики.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

Уточняется, что обыски проводятся также в государственном предприятии “Защита информационного пространства”.

“Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП “Защита информационного пространства”, подчиненном министерству, происходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела относительно тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN”, – написал Биденко.

Сообщается также, что по информации следствия, компания CFC Consulting, победившая на тендере, не разместила рекламу, имея акты выполненных работ от CNN.

“МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы”, – добавил Биденко.