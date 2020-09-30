НАБУ начало расследование по факту штурма следователями ГБР Музея Гончара, – адвокат Порошенко

Об этом сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в Facebook, обнародовав соответствующее сообщение НАБУ.
“Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры “Музей Ивана Гончара”, – написал Игорь Головань.
Он также напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.
“Факт обыска и незаконности его осуществления установлена Киевским апелляционным судом”, – добавил адвокат Порошенко.
Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Ранее Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.
26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.
Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.
- Ранее Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.
- 10 июня пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований (ГБР) на допрос. Под стенами ведомства он выступил с заявлением и показал ироничные репродукции картин с Владимиром Зеленским.
- 26 июня на выставку картин из семейной коллекции Петра Порошенко в музее Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований.