НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
В настоящее время сообщено о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
“17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА (Государственной судебной администрации — ред.). Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам”, — заявили в Бюро.
В совершении каких преступлений подозреваются указанные лица на данный момент неизвестно.
Ранее в пятницу стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
#НАБУ здійснює обшуки в #ОАСК та #ДСА pic.twitter.com/Fb7oFSpKkt
— NAB Ukraine (@nab_ukr) July 17, 2020
- Напомним, в июле 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
- Глава суда Павел Вовк заявил, что опубликованная НАБУ прослушка судей ОАСК – подделка.
- Сергей Горбатюк, экс-глава Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры заявлял, что ОАСК системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.