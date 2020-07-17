НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении в совершении преступления главе Окружного админсуда Киева и еще 6 лицам.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В настоящее время сообщено о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

“17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА (Государственной судебной администрации — ред.). Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам”, — заявили в Бюро.

В совершении каких преступлений подозреваются указанные лица на данный момент неизвестно.

Ранее в пятницу стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.