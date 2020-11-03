Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Отмечается, что Вовк систематически игнорирует повестки от органа досудебного расследования и следственного судьи, не является на допросы и другие процессуальные действия.
“Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания главой Окружного административного суда г. Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей – членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева и других лиц, принятия предложения и получения неправомерной выгоды главой Государственной судебной администрации Украины “, – говорится в сообщении.
- 11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
- 12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.