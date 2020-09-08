Об этом сообщила пресс-служба Совета общественного контроля НАБУ.
Отмечается, что среди возможных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.
Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.
4 сентября министр юстиции Денис Малюська призвал нардепов немедленно зарегистрировать и принять законопроект, который помешает списанию денег “ПриватБанка” по решению суда.
- Ранее министр юстиции Денис Малюська назвал “зашкваром” решение Печерского районного суда Киева удовлетворить иск шести британских компаний, связанных с Суркисами, против “ПриватБанка”.
- Правительство будет подавать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с “ПриватБанка” почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов.
- В Национальном банке заявили, что продолжат защищать законность решений о национализации “ПриватБанка” и “приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков”.