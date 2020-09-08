Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом "ПриватБанка" в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Совета общественного контроля НАБУ.

Отмечается, что среди возможных фигурантов дела – представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.

Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.

4 сентября министр юстиции Денис Малюська призвал нардепов немедленно зарегистрировать и принять законопроект, который помешает списанию денег “ПриватБанка” по решению суда.