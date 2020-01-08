Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении народного депутата от фракции "Слуги народа", главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

Соответствующий документ опубликовало издание “Украинские новости”.

В частности, дело открыто по заявлению адвоката экс-нардепа Олега Ляшко.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Отметим, что ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении Геруса.

Кроме того, Шевченковский районный суд постановил обязать СБУ открыть уголовное производство в отношении него.

Напомним, 6 ноября Андрей Герус подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в аэропорту “Борисполь”. Конфликт между политиками возник из-за поправки Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”, разрешающий импорт электроенергии из России. Ляшко назвал Геруса “предателем, который работает в интересах Кремля”.