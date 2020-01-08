Соответствующий документ опубликовало издание “Украинские новости”.
В частности, дело открыто по заявлению адвоката экс-нардепа Олега Ляшко.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Отметим, что ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении Геруса.
Кроме того, Шевченковский районный суд постановил обязать СБУ открыть уголовное производство в отношении него.
Напомним, 6 ноября Андрей Герус подрался с бывшим народным депутатом Олегом Ляшко в аэропорту “Борисполь”. Конфликт между политиками возник из-за поправки Геруса к законопроекту “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”, разрешающий импорт электроенергии из России. Ляшко назвал Геруса “предателем, который работает в интересах Кремля”.
- Полиция открыла уголовное производство по факту драки Андрея Геруса и Олега Ляшко. 13 ноября Ляшко вызывали на допрос в прокуратуру, а 18 ноября экс-нардепу вручили подозрение.