Об этом сообщает Радио Свобода.
Так, журналисты рассказали, как Куницкий пользуется мандатом для продвижения связанного с ним бизнеса.
Источники “Схем” в НАБУ отметили, что детективы ведут расследование по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Сейчас в НАБУ эту информацию не подтверждают, ссылаясь на тайну следствия.
Действия Куницкого уже проверили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Так, в действиях нардепа увидели “совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов”. Однако протокол об административном правонарушении составлять не будут, поскольку КСУ лишил НАПК таких полномочий.
В июле этого года “Схемы” опубликовали расследование, в котором рассказали о продвижении нардепом бизнеса, с которым он связан. В частности, Куницкий рекламировал и продвигал компанию “Автоентерпрайз” – харьковскую группу компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за границы и изготовлением и установкой зарядных станций для них.
Так, Куницкий пытался с помощью мандата решить проблемы компании с ГБР и ГПУ. Он разместил свои приемные в офисах компании, что исключает какие-либо следственные действия в этих зданиях. Также “слуга народа” пытался установить зарядную станцию сети прямо во дворе Верховной Рады. Более того, Куницкий подавал законопроекты, которые непосредственно связаны с рынком электромобильной инфраструктуры.
Сам Куницкий пока воздержался от комментариев.
- Ранее #Буквы сообщали, что нардеп от “Слуги народа” Александр Куницкий разъезжает по Киеву на редком спорткаре от Mercedes, который не указан в его декларации.