После выхода расследование программы "Схемы" о незаконной деятельности нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого, бывшего блогера ZPSanek, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, журналисты рассказали, как Куницкий пользуется мандатом для продвижения связанного с ним бизнеса.

Источники “Схем” в НАБУ отметили, что детективы ведут расследование по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Сейчас в НАБУ эту информацию не подтверждают, ссылаясь на тайну следствия.

Действия Куницкого уже проверили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Так, в действиях нардепа увидели “совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов”. Однако протокол об административном правонарушении составлять не будут, поскольку КСУ лишил НАПК таких полномочий.

В июле этого года “Схемы” опубликовали расследование, в котором рассказали о продвижении нардепом бизнеса, с которым он связан. В частности, Куницкий рекламировал и продвигал компанию “Автоентерпрайз” – харьковскую группу компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за границы и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Так, Куницкий пытался с помощью мандата решить проблемы компании с ГБР и ГПУ. Он разместил свои приемные в офисах компании, что исключает какие-либо следственные действия в этих зданиях. Также “слуга народа” пытался установить зарядную станцию ​​сети прямо во дворе Верховной Рады. Более того, Куницкий подавал законопроекты, которые непосредственно связаны с рынком электромобильной инфраструктуры.

Сам Куницкий пока воздержался от комментариев.