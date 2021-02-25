В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, почему закрыли дело против пятого президента Петра Порошенко о якобы вывода из Украины 100 млрд долларов в пользу, в частности, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос “Радио Свобода”.

Так, досудебное расследование касалось двух статей Уголовного кодекса: о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и об отмывании доходов.

Полную формулировку квалификации дела: “Приобретение, владение, использование, распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции, совершение сделки с таким имуществом, или перемещение, изменение формы (преобразования) такого имущества, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировка происхождения такого имущества или владения им, права на такое имущество, источники его происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такое имущество прямо или косвенно, полностью или частично получено преступным путем в особо крупном размере, а также присвоения, растраты или завладение чужим имуществом особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением “.

Основаниями для открытия дела было постановление Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года, который обязал к этому детективов. Дело открыли по заявлению народных депутатов.

В Бюро пояснили, что по результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 209, частью 5 статьи 191, в связи с чем 25 января 2021 принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 1 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины из-за отсутствия события уголовных правонарушений.

Сообщается, что основания для закрытия дела дали проведенные следственные действия и их результаты, а также другие доказательства и данные “в их совокупности и взаимосвязи, основанные на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств, изложенных в коллективном обращении народных депутатов Украины” .

Также уточняется, что в этом производстве Порошенко не сообщали о подозрении.