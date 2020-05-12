Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом Юрий Грымчак сообщил на своей странице в Facebook.

“Поскольку сегодня день добрых новых, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления”, – написал экс заместитель министра.

Напомним Грымчак обвинялся в том, что не задекларировал кредит своей жены на покупку автомобиля, который угнали.