Об этом Юрий Грымчак сообщил на своей странице в Facebook.
“Поскольку сегодня день добрых новых, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления”, – написал экс заместитель министра.
Напомним Грымчак обвинялся в том, что не задекларировал кредит своей жены на покупку автомобиля, который угнали.
- Сегодня с утра, 12 мая, под дом, где живет Президент Украины Владимир Зеленский, пришли активисты, заявляя, что он несет персональную ответственность за слив дела Екатерины Гандзюк.