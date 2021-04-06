НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч

Во вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, в НАБУ заявили, что за это вознаграждение адвокаты обещали через главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску предприятия.

“Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником главы ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить учитывая тайну следствия”, – говорится в сообщении НАБУ.

В то же время в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили, что пока задержан один из адвокатов в порядке ст. 208 УПК Украины.

Отмечается, что продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе осуществляются неотложные обыски по месту жительства и в других помещениях, которыми пользуются указанные лица.

“Решается вопрос о задержании второго адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности”, – заявили в САП.

По данным журналиста Юрия Бутусова, задержан близкий родственник скандального главы ОАСК Павла Вовка. Более того, задержанный – его родной брат Юрий Зонтов.

Бутусов рассказал, что во время задержания Зонтов якобы заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.

“Как известно, родная фамилия Павла Вовка – Зонтов. Вовк – это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. А брат остался Зонтов, и тоже был тесно связан с правосудием – он работал адвокатом”, – сообщил журналист.

По данным Бутусова, Вовк организовал “глубоко законспирированную систему получения взяток”. Каждого взяткодателя подробно анализировали и сотрудничали только с понятными и известными людьми, и только с крупными суммами.

“Павел Вовк лично не участвует в передаче денег – он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с “клиентами”, и передают деньги от взяткодателя родному брату”, – добавил Бутусов.

Журналист добавил, что скандальному судье Вовку неоднократно удавалось срывать операции НАБУ по документированию его взяток. Однако на этот раз просчитать действия детективов не удалось, поскольку дело, которое хотел решить взяткодатель, должно было слушаться в ОАСК в среду, 7 апреля.

“Срочность была оправдана ситуацией. И, хорошо зная наши правоохранительные органы, Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 тысяч долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить … Но НАБУ решило рискнуть такими деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову”, – отметил Бутусов.

Журналист добавил, что задержанный повез взятку на хранение в квартиру, в которой оборудован его адвокатский офис. К слову, в этой квартире следователи нашли аж три сейфа.

Бутусов добавил, что Зонтов ранее действительно работал в разведке. Поэтому он имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье Вовка было удобно хранить взятки.