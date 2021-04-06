НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч

Об этом сообщают #Буквы.
В частности, в НАБУ заявили, что за это вознаграждение адвокаты обещали через главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску предприятия.
“Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником главы ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить учитывая тайну следствия”, – говорится в сообщении НАБУ.
В то же время в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили, что пока задержан один из адвокатов в порядке ст. 208 УПК Украины.
Отмечается, что продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе осуществляются неотложные обыски по месту жительства и в других помещениях, которыми пользуются указанные лица.
“Решается вопрос о задержании второго адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности”, – заявили в САП.
По данным журналиста Юрия Бутусова, задержан близкий родственник скандального главы ОАСК Павла Вовка. Более того, задержанный – его родной брат Юрий Зонтов.
Бутусов рассказал, что во время задержания Зонтов якобы заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки.
“Как известно, родная фамилия Павла Вовка – Зонтов. Вовк – это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. А брат остался Зонтов, и тоже был тесно связан с правосудием – он работал адвокатом”, – сообщил журналист.
По данным Бутусова, Вовк организовал “глубоко законспирированную систему получения взяток”. Каждого взяткодателя подробно анализировали и сотрудничали только с понятными и известными людьми, и только с крупными суммами.
“Павел Вовк лично не участвует в передаче денег – он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с “клиентами”, и передают деньги от взяткодателя родному брату”, – добавил Бутусов.
Журналист добавил, что скандальному судье Вовку неоднократно удавалось срывать операции НАБУ по документированию его взяток. Однако на этот раз просчитать действия детективов не удалось, поскольку дело, которое хотел решить взяткодатель, должно было слушаться в ОАСК в среду, 7 апреля.
“Срочность была оправдана ситуацией. И, хорошо зная наши правоохранительные органы, Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 тысяч долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить … Но НАБУ решило рискнуть такими деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову”, – отметил Бутусов.
Журналист добавил, что задержанный повез взятку на хранение в квартиру, в которой оборудован его адвокатский офис. К слову, в этой квартире следователи нашли аж три сейфа.
Бутусов добавил, что Зонтов ранее действительно работал в разведке. Поэтому он имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в страны, в которых семье Вовка было удобно хранить взятки.
В декабре 2020 года детективы НАБУ прочитали Вовку вслух текст повестки в суд и передали документ подозреваемому, а тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил.
1 февраля детективы “гуляли” за Вовком по улицам, чтобы оповестить его о судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения, и подаче ходатайства о его отстранении от должности, поскольку тот не принимал документы.
В среду, 3 февраля, запланированное судебное заседание состоялось, однако Вовк не появился и о причинах неявки не сообщил. Так он поступил уже более 10 раз. На следующее заседание его должны привести принудительно.
Дело ОАСК
17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.
Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.
11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
- 3 ноября НАБУ повторно объявило в розыск главу ОАСК. А тот заявил, что якобы не является подозреваемым в деле.
- 22 февраля главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины для избрания ему меры пресечения.