НАБУ завершило расследование дела судей ОАСК и раскрыло материалы

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В сообщении отмечается, что расследование фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием головой и судьями Окружного административного суда г.. Киева в сговоре с рядом других лиц завершено.

Среди подозреваемых:

глава ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);

заместитель главы ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины);

заместитель главы ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);

судья ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины);

судья ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 УК Украины);

два судьи ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);

глава Государственной судебной администрации Украины (ч.1 ст.369-2 УК Украины);

физическое лицо (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);

физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины);

физическое лицо (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 УК Украины).

17 марта 2021 подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе .

Указанные люди принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. Расследование осуществлялось с июля 2020 года, после передачи материалов от СБУ.

В НАБУ отметили, что объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 000 часов.

“При этом, председатель и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования”, – сообщили в НАБУ.

Как известно, глава Окружного административного суда Киева подозревается в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК).

В октябре 2020 детективы НАБУ вручили главе ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения. С тех пор он игнорирует вызовы в НАБУ и ВАКС и дважды был объявлен в розыск.

В декабре 2020 года детективы НАБУ прочитали Вовку вслух текст повестки в суд и передали документ подозреваемому, а тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил.

1 февраля детективы “гуляли” за Вовком по улицам, чтобы оповестить его о судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения, и подаче ходатайства о его отстранении от должности, поскольку тот не принимал документы.

В среду, 3 февраля, запланированное судебное заседание состоялось, однако Вовк не появился и о причинах неявки не сообщил. Так он поступил уже более 10 раз. На следующее заседание его должны привести принудительно.