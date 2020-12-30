С сегодняшнего дня восстанавливаются полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по мониторингу деклараций: вступил в силу соответствующий закон.

Накануне документ “О внесении изменений в закон Украины “О предотвращении коррупции” по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции” был официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 30 декабря.

Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие из-за решения Конституционного суда от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона “О предотвращении коррупции”. Тогда КСУ отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия НАПК.

После решения суда НАПК больше не имело полномочий осуществлять контроль и проверку деклараций субъектов декларирования, хранение и обнародование таких деклараций, вести мониторинг образа жизни субъектов декларирования и т.д.

Вступивший в силу закон восстанавливает полномочия и обеспечивает полноценное функционирование НАПК, в том числе в отношении судей КСУ.

Документ устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного суда, направленные на обеспечение соблюдения гарантий их независимости. Такой подход должен учитывать решение КСУ от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документом предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.