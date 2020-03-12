Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Нацбанка, будет храниться там две недели – ровно столько длится инкубационный период коронавируса. Такую меру примут из-за опасности заражения сотрудников банка.
Процесс обработки наличности в центральном хранилище – это технологический цикл, как отметил глава НБУ Смолий, где пересчитывается вся наличность, утилизируется непригодная часть, а остальная – возвращается в оборот.
“Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников”, – подытожил он.
Только после этого периода хранения будет проводиться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возврата в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку, рассказали в пресс-службе Нацбанка.
“На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом”, – добавили в НБУ.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.