Нацбанк решил отправлять поступающую от банков наличность на две недели в карантин из-за распространения в мире коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Нацбанка, будет храниться там две недели – ровно столько длится инкубационный период коронавируса. Такую меру примут из-за опасности заражения сотрудников банка.

Процесс обработки наличности в центральном хранилище – это технологический цикл, как отметил глава НБУ Смолий, где пересчитывается вся наличность, утилизируется непригодная часть, а остальная – возвращается в оборот.

“Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников”, – подытожил он.

Только после этого периода хранения будет проводиться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возврата в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку, рассказали в пресс-службе Нацбанка.

“На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом”, – добавили в НБУ.

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