Украинская гривна подешевела еще на 39 копеек за сутки.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Уточняется, что курс национальной украинской валюты был ослаблен на среду, 11 марта 2020 года, на 39 копеек.

Таким образом, курс гривны вырос до 25,3135 за один американский доллар.

При этом курс украинской гривны составил 28,7916 за одно евро.

Напомним, что Национальный банк (НБУ) вышел утром 10 марта на межбанковский рынок с интервенциями. За первые 30 минут было продано $150 млн.