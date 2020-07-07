В Нацбанке предупреждают, что в 2020 году появились новые сценарии в мошенников, которые под видом государственных органов обещают денежную помощь и таким образом выманивают данные платежных карт.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С сегодняшнего дня Национальный банк запускает Всеукраинскую информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству. Цель кампании – научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.

“Если раньше мы боролись с накладками на банкоматы, через которые мошенники похищали данные карт, то сейчас мы боремся за осведомленность населения, ведь в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности”, – отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

По его словам, в прошлом году в Украине произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными картами, 58% из них произошли в интернете. А вот мошенничество с накладками на банкоматы уже почти отошло в прошлое.